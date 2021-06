Vice-presidente Federcalcio Polonia: “Zielinski è uno che ti deve far vincere le partite”

Marek Kozminski, attuale vice-presidente della Federcalcio polacca, ai microfoni di Tuttomercato ha parlato della Polonia e di alcuni giocatori che giocano nel campionato italiano.

“La Serie A ha dato tanti calciatori di livello alla nostra Nazionale.

Dopo la sua strepitosa stagione col Napoli, per esempio, ci aspettiamo molto da Zielinski. Piotr è sempre stato un ottimo giocatore, ma secondo me ha le potenzialità per essere ancora più decisivo sia a livello di club che di Nazionale. È uno che ti deve far vincere le partite. Proprio in questi giorni gli è nato un figlio e Sousa gli ha dato qualche giorno libero extra per stare vicino a sua moglie, godendosi il momento e presentandosi all’Europeo con ulteriori stimoli.

Milik ha avuto un passato importante in Italia. Al Napoli è finita com’è finita, ma nella seconda parte di questa stagione ha fatto molto bene in Francia, segnando dieci gol e meritandosi la convocazione. Peccato per il problema al ginocchio che l’ha messo ko all’ultimo, la sua è una perdita pesante per noi visto che in attacco non abbiamo potuto contare neanche sull’altro infortunato Piatek.

In porta c’è Szczesny della Juventus, in difesa Bereszynski della Samp, a centrocampo Linetty del Torino… Tutti calciatori notevoli, con grande esperienza internazionale e tante partite nel curriculum”.

Comments

comments