Lo ha affermato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio Cusano Tv Italia. Queste le sue dichiarazioni.

“Con il vaccino anti-Covid sconfiggeremo questo virus. Visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che un vaccino del genere debba essere obbligatorio“.

“Una volta che saranno garantite efficacia e sicurezza del vaccino – ha detto – dovremmo avere una copertura tale per non far più contagiare nessuno”.

Comments

comments