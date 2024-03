Victor Osimhen: come mai ha fatto allenamento personalizzato in palestra oggi?

Victor Osimhen non ha saltato l’allenamento di gruppo di oggi a causa di un infortunio, ma solo per un fastidio (fonte: ANSA)

Questo fastidio ha spinto lo staff a far svolgere a Victor allenamento semplice in palestra. Domani si verificheranno le condizioni dell’attaccante, che però non sarebbe a rischio per il match di venerdì sera contro il Torino.

Quello che è certo, e che incoraggia sia il club azzurro che i tifosi, è che il bomber numero 9 non partirà più per gli Usa per l’amichevole della Nigeria contro l’Argentina, prevista a Los Angeles il 26 marzo. La Federcalcio nigeriana ha spiegato che in quella data organizzerà un altro test amichevole in Europa.

