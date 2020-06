Victor Osimhen: un predestinato in orbita azzurra

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Napoli sarebbe interessato a Victor Osimhen che potrebbe sostituire Arkadiusz Milik.

Victor James Osimhen è nato a Lagos in Nigeria il 29 dicembre 1998. Cresciuto nelle giovanili delle Strikers Academy di Lagos, inizia il suo percorso di calciatore con i tedeschi del Wolfsburg. Nella stagione 2017-18 fa il suo esordio in Bundesliga collezionando 12 presenze quasi tutte da subentrato per un totale di 278 minuti. Nella stagione 2018-19 passa ai belgi dello Charleroi e nel massimo campionato belga inizia a mostrare le sue doti di attaccante segnando 19 gol e fornendo 4 assist in 34 presenze.

All’inizio di questa stagione, 2019-20, per appena 12 milioni di euro passa ai francesi del Lille dove colleziona 38 presenze (5 in Champions League) segnando 18 gol (2 in Champions League) e fornendo 6 assist.

Con la nazionale della Nigeria ha vinto da protagonista il mondiale Under17 (capocannoniere del torneo con 10 gol e 2 assist e secondo miglior calciatore del torneo alle spalle del connazionale Nwakali). Con la nazionale maggiore ha collezionato 10 presenze con 4 gol e conquistando il terzo posto nella Coppa d’Africa 2019. Essendo un calciatore africano potrebbe essere assente a gennaio e inizio febbraio a causa della Coppa d’Africa.

Osimhen ha un fisico longilineo, alto 186 cm per un peso di 76 kg circa. Punta centrale dinamica di piede destro può giocare anche da seconda punta. Bravo nel dettare il passaggio ai compagni, Osimhen ha una buona tecnica individuale ed è particolarmente bravo a difendere il pallone e a far salire la squadra. Devastante quando parte in progressione Osimhen è dotato di un tiro potente.

I suoi interessi sono gestiti dalla Matching Sport, procura che si occupa di diversi calciatori africani.

