Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del big match vinto contro la Juventus.

“Abbiamo dimostrato di essere all’altezza di lottare per lo scudetto. È stato un gol importante contro la miglior squadra d’Italia, sono felice di aver segnato il mio secondo gol con la maglia dell’Inter. La vittoria ci dà fiducia per continuare a pensare che si può vincere, per continuare a lavorare ogni giorno. Pensiamo di poter arrivare fino in fondo”.

