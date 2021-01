Vidal bacia lo stemma della Juventus: è bufera sui social

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter ed ex Juventus, è stato ripreso prima della gara di stasera a baciare lo stemma bianconero.

Dopo pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Juventus, sui social si è scatenata una bufera sul grande ex della serata, Vidal. Mentre salutava Chiellini con grandi abbracci nel pre-partita, le telecamere lo hanno ripreso stampare un bacio proprio sullo stemma della Juventus. I pochi secondi di video hanno scatenato i tifosi interisti che sui social si sono lanciati in una pioggia di insulti, anche molto pesanti, ai danni del cileno. Ma il colmo si è raggiunto al 13′ della partita quando proprio Vidal ha firmato il gol del vantaggio nerazzurro, senza esultare per rispetto nei confronti del suo passato bianconero.

Fonte: corrieredellosport.it

Comments

comments