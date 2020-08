Vidal: “L’atteggiamento è cambiato dopo la riunione tra Setien e Messi”

Il centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Mundo Deportivo alla vigilia della sfida col Napoli.

“Mi manca un anno di contratto e con tutto quello che è successo, oggi mi sento importante, sento molto affetto in squadra, tanti ottimi amici e spero di arrivare a fine contratto. Voglio vincere la Champions se Dio vuole e l’anno prossimo tentare il Triplete. L’anno prossimo sarò qui? Se Dio vuole sì, resterò qui”.

“Il Napoli ha finito da poco la stagione, noi siamo fermi già da qualche settimana, ma sabato queste cose non devono contare. Vincerà chi si prende più campo, chi ci mette più impegno e noi siamo il Barcellona, se facciamo quello che sappiamo fare, possiamo passare il turno. Non c’è qualcosa che mi preoccupa particolarmente di questo Napoli. Gli azzurri sono una squadra forte in generale, non sono arrivati qui per caso. Noi dovremo cercare di limitare le loro potenzialità, sfruttando ogni occasione che ci capita. Messi sappiamo che è il migliore al mondo e se sta bene ci può portare al trionfo”.

Il giocatore confessa che una riunione tra Messi e Setien ha cambiato l’ambiente nello spogliatoio negli ultimi giorni:

“I giocatori devono sentirsi a proprio agio per esibirsi al massimo livello e ultimamente non stava succedendo. Ora, chiaramente, l’atteggiamento di tutte le parti è cambiato e siamo tutti fiduciosi di vincere questo titolo”.

