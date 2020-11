[VIDEO] Anche Dubai rende omaggio a Re Diego

Il Burj Khalifa di Dubai ha reso un omaggio scintillante alla grande leggenda del calcio argentino Diego Maradona, molto popolare negli Emirati Arabi dopo il suo passato da allenatore con l’Al-Wasl e il Dibba Al-Fujairah.

L’edificio più alto del mondo è stato adornato con le immagini di Maradona e della sua illustre carriera con l’Argentina e il Napoli.

نضيء #برج_خليفة الليلة لنستذكر مسيرة النجم الاستثنائي دييجو مارادونا الذي رحل عن عالمنا#BurjKhalifa pays tribute to the legendary #DiegoMaradona. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/aePQtwIpKZ

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) November 27, 2020