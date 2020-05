[VIDEO] “Buon Compleanno Presidente!”: tutti gli auguri a De Laurentiis

Oggi Aurelio De Laurentiis compie 71 anni, ecco una carrellata di gli auguri dal mondo del Calcio Napoli e non solo al presidente azzurro.

Aurelio De Laurentiis compie oggi 17 anni.

Di seguito, il video con gli auguri di tanti ex come Lavezzi, Hamsik, Paolo Cannavaro ed Edi Reja, ma anche di attuali componenti del Napoli, da Lorenzo Insigne a Cristiano Giuntoli fino a Gianluca Grava.

Ma non solo, anche tanti volti del cinema come Massimo Boldi o Carlo Verdone e figure istituzionali come il Governatore De Luca o il Sindaco De Magistris.

