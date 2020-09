VIDEO – Cardinale Sepe: “Serve l’apporto dei tifosi. Gattuso ha le idee chiare e sta lavorando bene”

Il Cardinale Crescenzio Sepe, in visita nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti.

“Gattuso uno scugnizzo? L’incontro con lui è andato molto bene. Io vengo ogni anno in ritiro, anche se quest’anno ci sono state limitazioni, ho scelto di venire per dare un segno. Un segno di unione, che è ciò che serve che vincere. È vero che la società sta lavorando bene, acquistando campioni come Osimhen, ma l’individuo non basta. Si vince quando si fa squadra, quando ognuno si mette a servizio degli altri per raggiungere un obiettivo. E serve anche l’apporto dei tifosi, quando uno di questi elementi viene a mancare, si perde il senso di questo sport. È ciò che ho detto a Gattuso, che la pensa allo stesso modo: lui ha le idee chiare, sta lavorando bene e sono sicuro che riuscirà ad amalgamare il gruppo”.

