Quanto successo in Germania durante una gara di coppa tra Dresda e Amburgo. Il calciatore dell’Amburgo Toni Leistner al termine della gara persa 1-4 sale sugli spalti e aggredisce un tifoso del Dresda che lo avrebbe insultato durante la gara.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI

— Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020