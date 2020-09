[VIDEO] De Laurentiis sul campionato: “Quest’anno è falsato, giochiamo ogni tre giorni e rischiamo di perdere i giocatori”

Durante la conferenza stampa di fine ritiro il presidente De Laurentiis ha parlato del,a prossima stagione tra campionato e Coppe Europee.

“Noi dobbiamo assolutamente stare con i piedi per terra. Il campionato quest’anno, se non ripartirà a porte aperte e se le partite non verranno diluite, può far accadere incidente a diversi calciatori e quindi può essere falsato. Prima era falsato perché si facevano dei calendari pochi onesti. Noi ci auguriamo che lo abbiano fatto in buona fede. Il campionato quest’anno è falsato. Quest’anno mi voglio divertire con gli avvocati. Vi siete dimenticati che quando attaccavo Blatter e Platini mi dicevano che me l’avrebbero fatta pagare. Forse mi hanno mandato un arbitro che mi ha fatto perdere qualche partita ma la soddisfazione di dire la verità…Adesso Blatter e Platini dove sono? Avevo torto? No e lo confermo.”

Comments

comments