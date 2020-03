[VIDEO] Eleganza, classe e trofei: buon compleanno Ruud Krol olandese volante del Napoli

L’ex calciatore del Napoli Ruud Krol oggi compie 71 anni. Nato ad Amsterdam il 24 marzo 1949, Krol è stato uno dei difensori più forti e completi della storia del calcio quasi perfetto in entrambe le fasi sia da terzino che da libero.

Calciatore elegante nelle movenze e dotato di una grande tecnica individuale, Krol è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax con i lancieri di Amsterdam ha scritto la storia del calcio europeo negli anni ’70 vincendo 6 campionati d’Olanda, 4 Coppe d’Olanda, 3 Coppe dei Campioni, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa Intercontinentale.

Con l’Olanda ha raggiunto due volte le finali dei mondiali, entrambe perse contro i padroni di casa prima in Germania nel 1974 poi in Argentina nel 1978.

Dopo una breve parentesi in Canada con il Vancouver Krol è stato acquistato dal Napoli nella stagione 1980-81 grazie a una felice intuizione di Antonio Juliano. Con la maglia azzurra numero 5 ha collezionato 125 presenze e 1 gol prima di trasferirsi al Cannes nella stagione 1984-85.

In carriera Krol in tutte le competizioni ha collezionato in totale 663 partite con 34 gol.

