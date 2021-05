VIDEO – Guardiola: “La costruzione dal basso fondamentale perchè gli attaccanti ricevano la palla in buone condizioni”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è stato ospite (seppur in maniera virtuale) della Bobo TV, canale web dell’ex attaccante Christian Vieri.

Nel corso dell’ospitata, l’ex allenatore del Barcellona ha anche espresso il suo parere sulla tanto dibattuta costruzione dal basso, sostenendone l’importanza: “Cruyff, dopo aver speso tanti soldi per l’acquisto di Koeman, ci ha ha spiegato che i giocatori più importanti sono i difensori, perchè se non si costruisce bene da dietro la palla arriva in cattive condizioni agli attaccanti”.

Il video completo:

Pep: “Se non si esce bene da dietro, la palla arriva in cattive condizioni agli attaccanti, il processo di costruzione si fa per loro, perché ricevano bene e possano fare il loro”. @leleadani : “Amen.” #Guardiola spiega, con passione, calcio alla BoboTv (e celebra @mascherano). pic.twitter.com/r3wNn2eCpI — Carlo Pizzigoni (@pizzigo) May 23, 2021

