[VIDEO] I difensori si allenano nel possesso palla con Demme vertice basso

Arrivano delle indicazioni importanti sia dal punto di vista tattico che del mercato dagli allenamenti del Napoli a Castel di Sangro.

Come si può vedere nel seguente video, i difensori si allenano nel possesso palla dialogando con Demme vertice basso. Un’indicazione importante dal punto di vista tattico dove si può chiaramente vedere che si gioca ancora col vertice basso in un centrocampo a tre. Indizio importante anche dal punto di vista del mercato dato che conferma l’importanza per il gioco di Gattuso di un giocatore come Diego Demme.

