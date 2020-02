[VIDEO] Il Napoli a Brescia: il primo punto e il primo scudetto, poi il gol segnato dal ‘commentatore’

Brescia-Napoli non è certamente una sfida che ha scritto pagine importanti della storia della Serie A. Però non mancano certo le curiosità legate a questa sfida.

Il Brescia è entrato nella storia del Napoli. Contro le rondinelle gli azzurri hanno conquistato il loro primo punto nel massimo campionato di calcio. Era il 13 febbraio 1927, primo campionato del Napoli fondato da Ascarelli, e allo stadio Arenaccia il Napoli strappa uno 0-0 al Brescia dopo aver rimediato solo sconfitte nelle precedenti quattordici giornate.

Sempre contro il Brescia nella stagione 1986-1987 ha preso il via la scalata del Napoli verso il primo scudetto della sua storia. Era il 14 settembre 1986 e Maradona reduce dal mondiale vinto con l’Argentina in Messico, raccoglie un assist di Salvatore Bagni e dopo aver saltato alcuni avversari come birilli segna il gol della vittoria per 1-0 del Napoli.

Infine la più ghiotta curiosità è legata all’ultimo successo casalingo del Brescia sul Napoli in Serie A. Il 10 maggio 1998 dopo il momentaneo vantaggio degli azzurri con Bellucci, il Brescia capovolge il risultato con Neri all’87° minuto. Ma chi ha segnato il gol del pareggio per i bresciani? Proprio lui ‘Lele’ Adani oggi commentatore delle partite a Sky.

Comments

comments