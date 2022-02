VIDEO – Il Napoli ricorda Marek Hamsik a tre anni dalla sua ultima gara in azzurro

Il 2 febbraio 2019, in occasione della gara casalinga, vinta per 3-0, contro la Sampdoria, Marek Hamsik indossava per l’ultima volta la maglia del Napoli.



Pochi giorni dopo, il centrocampista slovacco avrebbe lasciato gli azzurri, dopo 12 anni d’amore, per iniziare una nuova esperienza in Cina, con la maglia del Dalian, dove, tra l’altro, avrebbe ritrovato Rafa Benitez, con cui aveva lavorato proprio nel capoluogo partenopeo. A tre anni esatti da quella data, il Napoli ha pubblicato sui propri canali social un video della passerella finale dell’allora capitano, che lasciò il campo, applaudito da tutti i tifosi presenti (ancora ignari del fatto che quella sarebbe stata l’ultima standing ovation per Marekiaro), sostituito da Amadou Diawara.

3 anni fa l’ultima partita in maglia azzurra di Marek Hamsik 🙌💙 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1iOC0exGgS — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 2, 2022

Comments

comments