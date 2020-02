[VIDEO] Il tifo…ai tempi del Coronavirus

View this post on Instagram

#socialize#baretti#chiaia#napoli#smoke#coffee#drink#friends#happy#happybirthday#music#followme#follow4follow#like4like#likeforlike#likeforfollow#tagsforlikes#happy#tagsforlikes#halloween#followme#follow4follow#follow4follow#instagood#instalike#instadaily#instagram#brunch#natale#happynewyear#mertens#sscnapoli#socializebarettichiaia#sarri#sarrismo @socialize_baretti_chiaia @borgoferrigni 📍via giuseppe Ferrigni 22 Baretti di Chiaia 📍3392630419 081/264445 ☎️📟info e prenotazioni compleanni e feste