Sportmediaset ha pubblicato un video dove sono mostrate le proteste che si stanno svolgendo in Argentina per il decesso di Maradona.

In particolare, i tifosi, di cui alcuni indossano anche maglie del Napoli, chiedono giustizia dato che non si conoscono ancora le cause. A seguire il video pubblicato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Mediaset (@sportmediaset)

Comments

comments