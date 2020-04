VIDEO – Insigne mette all’asta la maglia indossata nella finale di Coppa Italia del 2014

L’attaccante e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha registrato un video in cui annuncia di aver preso parte all’iniziativa della Fondazione Cannavaro-Ferrara.

Il numero 24 azzurro ha deciso di mettere all’asta la maglia indossata in occasione della finale di Coppa Italia del 2014 tra Napoli e Fiorentina, terminata con il risultato di 3-1 anche grazie ad una sua doppietta. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per aiutare le famiglie partenopee più bisognose e le fasce deboli nella lotta al coronavirus.

