[VIDEO] Jorginho: “Benitez contava tanto su di me, ma ero sovrappeso e fuori forma”

L’ex centrocampista del Napoli Jorginho, oggi al Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Youtube “Gli Autogol”.

“Mi manca l’Italia, i miei amici, il clima. Dopo 5 anni a Napoli si nota la differenza, anche a livello di cibo: in Italia dove vai vai mangi benissimo.

In Italia si fa un calcio più tattico, qui è più aggressivo, con maggiore intensità. Si corre tantissimo, ci sono tanti tackle e l’arbitro lascia proseguire. A livello di pubblico, la gente, una volta finita la partita ti lascia in pace sia che vinci, sia che perdi.

A Napoli ricordo con piacere la vittoria della Coppa Italia, a Roma, coi miei familiari a guardarmi.

A Napoli mi ha portato Benitez, ma da Sarri ho imparato tanto. Lui di calcio conosce tantissimo a livello tattico, ha sempre una risposta da darti. Lui prepara tanto la partita, ti viene automatico in campo trovare le giuste soluzioni.

C’è una cosa che non rifarei: finita la stagione, dopo i primi 6 mesi di Napoli, ho deciso di non allenarmi per un mese e di fare tutta vacanza. Quando sono tornato ero in sovrappeso e ho fatto fatica a tornare in forma. Benitez fece bene a mettermi in panchina, contava tanto su di me, ma ero fuori forma“.

