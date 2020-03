[VIDEO] La grande umanità di Ancelotti: telefona a un fan di 52 anni con una malattia ai motoneuroni

L’ex allenatore del Napoli oggi all’Everton Carlo Ancelotti ha aderito alla campagna “Blue Family” e ha telefonato a un suo fan di 52 anni colpito da una malattia ai motoneuroni, le cellule nervose deputate al controllo dei muscoli volontari, delle ghiandole, di una parte del cuore e della muscolatura liscia. La sla è una forma di questa tipologia di malattia.

Queste alcune frasi di conforto dette da Ancelotti allo sfortunato tifoso.

“Come stai? Sono Carlo, l’allenatore dell’Everton ma non mi chiamare mister, io sono Carlo, un normalissimo allenatore di calcio.

So che sei un nostro grande tifoso, ma ora mi raccomando, stai a casa e prenditi cura della tua famiglia. Insieme usciremo da questo momento. Ti siamo vicini e per ogni cosa di cui avrai bisogno, chiedi pure al club”.

Il tifoso di nome Mark dopo aver ricordato alcune partite storiche dell’Everton ha poi detto ad Ancelotti:

“In realtà mister sono anche un suo grande fan. Lei è un uomo eccezionale. Questa telefonata mi darà la forza per andare avanti mister”.

It was a pleasure talking to Mark. I wish him and all who are suffering due to the COVID-19 the best. Strength and courage to all. We will also win this match. https://t.co/ywTR3hBc9M

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) March 24, 2020