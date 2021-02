Alle ore 21 andrĂ in scena Lazio-Bayern Monaco. I tifosi biancocelesti hanno sfidato le restrizioni per il Covid e hanno accolto in tanti il bus della squadra.

A seguire il video pubblicato da Tuttomercatoweb:

📢 Tifosi della #Lazio salutano il bus della squadra pronta a sfidare il #BayernMonaco pic.twitter.com/BBSHEyR9yw — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) February 23, 2021

Comments

comments