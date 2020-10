VIDEO – L’allenamento del Napoli in vista della Real Sociedad

Il Napoli ha svolto, in mattinata, una seduta di allenamento in vista del prossimo impegno di Europa League, contro la Real Sociedad.

Trasferta non semplice per gli azzurri, alla ricerca di un risultato positivo dopo la battuta d’arresto della prima giornata della fase a gruppi, contro l’AZ Alkmaar. Tramite il proprio account YouTube, il club azzurro ha pubblicato un video con le fasi salienti della sessione di allenamento, in cui tutti i calciatori appaiono determinati e carichi in vista dell’importante impegno di domani sera.

