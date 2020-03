Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha lanciato un video messaggio in cui invita tutti a seguire le nuove normative di sicurezza.

Il numero 24 azzurro, per far fronte all’emergenza Coronavirus, ha chiesto a tutti i suoi seguaci di Instagram di non uscire, a meno che non sia strettamente necessario, per evitare il diffondersi del virus.

Comments

comments