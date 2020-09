[VIDEO] Ligue1. PSG-Marsiglia cinque espulsi e le accuse di razzismo di Neymar

Nella terza giornata della Ligue1, la seconda gara ufficiale del PSG, il Marsiglia ha vinto a Parigi 1-0 con un gol di Thauvin al 31′ del primo tempo.

Le sfide tra PSG e Marsiglia sono accese dalla stessa rivalità del classico spagnolo tra Real Madrid e il Barcellona e del derby d’Italia tra Inter e Juventus.

Come tutte le sfide animate da una grande rivalità è alta la possibilità di rissa, proprio come accaduto ieri in PSG-Marsiglia.

Alla fine cinque espulsi, tre nel PSG (Kurzawa, Paredes e Neymar) e due nel Marsiglia (Amavi e Benedetto).

Ma anche il giorno dopo la gara tiene banco la questione razzismo. Neymar viene immortalato dalle telecamere mentre dice all’avversario Alvaro Gonzalez “No razzismo”, accusa poi ribadita mentre abbandonava il campo.

