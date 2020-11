[VIDEO] Lo spostamento dei cimeli per Maradona all’interno del San Paolo

Le immagini in esclusiva dello spostamento dei cimeli deposti in tributo a Maradona. Ecco come verranno suddivisi.

I cimeli dedicati a Maradona, così come annunciato, sono stati rimossi dall’esterno del San Paolo per essere conservati all’interno. Ma non tutti.

Gli oggetti più significativi, palloni e cimeli di varia natura verranno portati all’interno.

Lumini e fiori invece, materiale deperibile soprattutto in vista del maltempo che si starebbe per abbattere su Napoli, verranno ritirati dalla SIA.

Mentre tutto quello che attaccato alle grate resterà lì, a metaforica corona per la targa al Dio del calcio che già campeggia all’esterno dello stadio che, presto, prenderà il suo nome.

Comments

comments