[VIDEO] Maglia del Leeds contro la Superlega: “Il calcio è per i tifosi, guadagnatevi la Champions”

Prima di scendere in campo contro il Liverpool, club fondatore della Superlega, il Leeds ha utilizzato per il riscaldamento delle maglie in segno di protesta contro il nuovo torneo.

“Il calcio è per i tifosi” sul retro e il logo della Champions con la scritta “Guadagnatela” decorano la T-Shirt utilizzata dalla squadra allenata da Bielsa.

Il Leeds scende in campo con una maglia preparata appositamente per questa sera. Davanti la scritta “Guadagnala” e il logo della Champions League, dietro “Il calcio è per i tifosi” 👀😳pic.twitter.com/UFTsBjShVi — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) April 19, 2021

