[VIDEO] Maradona torna alla Bombonera e il Boca torna campione. Accoglienza da brividi

Il Boca Juniors torna campione d’Argentina all’ultima giornata contro il Gimnasia di Maradona. Le immagini dell’accoglienza alla Bombonera.

Nella notte si è giocata l’ultima giornata della Superliga argentina. Alla vigilia il River Plate era primo in classifica con un punto di vantaggio sul Boca Juniors.

Nel’ultima giornata il River Plate pareggia 1-1 in trasferta con l’Atletico Tucuman. Il Boca Juniors ne approfitta ed effettua il sorpasso in classifica grazie alla vittoria casalinga per 1-0 con un gol di Tevez contro il Gimnasia La Plata allenato da Diego Armando Maradona.

Per il Boca Juniors è il titolo numero 34 della sua storia ma la cosa più emozionante è stata l’accoglienza da brividi che la Bombonera, stadio di casa del Boca Juniors, ha riservato a Diego Armando Maradona. Durante la festa a Re Diego spunta anche una maglia numero 10 del Napoli.

