Dries Mertens, attaccante del Napoli, si trova attualmente in Belgio, dove sta trascorrendo le vacanze natalizie, approfittando della sosta di campionato.

Non solo riposo, però, per Ciro, che è alle prese con una distorsione alla caviglia, rimediata nel match di campionato contro l’Inter. Il numero 14 azzurro, infatti, sta lavorando duramente per recuperare il prima possibile e rimettersi a disposizione di Rino Gattuso, come testimoniano i video che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram.

RPReplay_Final1609076206

