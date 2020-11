Dries Mertens è uno tra i giocatori del Napoli più colpiti dalla morte di Maradona. Da brividi il suo gesto lontano da occhi indiscreti.

Bellissimo gesto di Dries Mertens che ha deciso di omaggiare Maradona lontano da occhi indiscreti e lo ha fatto ieri, di notte, dopo la partita, andando nei Quartieri Spagnoli a depositare un mazzo di fiori e pregando per qualche minuto per l’argentino. Un gesto bellissimo. Clicca qui per il video tratto da Facebook

