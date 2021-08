Dries Mertens è alle prese con la riabilitazione, necessaria dopo l’intervento chirurgico alla spalla cui è stato sottoposto dopo l’impegno a Euro 2020.

L’attaccante del Napoli e della Nazionale belga ha pubblicato, sui propri canali social, un video che lo ritrae mentre si allena al centro Move to Cure di Anversa, accompagnato dal messaggio: “Operazione alla spalla ok, lavoro sodo per tornare il prima possibile”.

Comments

comments