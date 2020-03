Con un breve video, Dries Mertens ha voluto ringraziare medici ed infermieri al lavoro duramente in questo periodo di difficoltà.

Di seguito il video, caricato da un utente Twitter sulla piattaforma social:

#Mertens ringrazia i medici e gli infermieri

Ps me lo hanno invitato, penso sia di adesso, ma non lo so con certezza pic.twitter.com/fk48Ic77wP

— Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) March 16, 2020