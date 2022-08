VIDEO – Mertens saluta Napoli: “Non sapevo quanto sarebbe stato difficile per me”

Dries Mertens, sul proprio profilo ufficiale, ha pubblicato uno stupendo video dove saluta Napoli e tutti i napoletani.

Questo il video pubblicato da “Ciro”. Poche parole, spazio al suo saluto che potete vedere di seguito:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dries Mertens (@driesmertens)

“Cari napoletani sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me. Salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. I record e i gol saranno nei libri ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore. Sono molto orgoglioso che mio figlio Ciro sia nato a Napoli e quando andrà in giro per il mondo sarà sempre un napoletano. Io non sono nato qui come lui, ma per 9 anni Napoli è stata la terra mia e sappiamo tutti che la città è diventata parte del mio sangue, per questo ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo così posso ritornare il più possibile. Alla società, a tutti i miei colleghi, allenatori, tifosi, amici e ad ogni napoletano posso solo dire una parola: Grazie! La mia partenza non è andata come ho voluto io, ma per me non è un addio ma è solo un arrivederci. Napoli, ma quanto ci siamo divertiti…“

