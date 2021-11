[VIDEO] Mertens: “Tutti conoscete il mio amore per Napoli, mio figlio nascerà qui”

Il calciatore del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione del libro di Walter De Maggio ‘Napoli: i grandi calciatori raccontati da Walter De Maggio”.



“Ho guardato il libro e la copertina a al centro non ci sono ed è giusto che ci sia Diego, ho guardato a destra poi a sinistra ho guardato in panchina perché oggi funziona così… ma non ci sono in copertina (ride).



Mio figlio nascerà a Napoli. Forse dovevo farlo prima così mi avrebbe visto giocare ma questo libro mi aiuterà a fargli capire che cosa ho fatto.Non abbiamo ancora deciso il nome che avrà. Tutti conoscete il mio amore per Napoli.

I gol più belli sono quelli che segni dopo tempo e difficoltà. Dopo l’assenza, l’operazione, poi il rientro ma non da titolare e il mio ultimo gol anche se un rigore è stato bellissimo.

Il siparietto con De Napoli: “Chiedo a De Napoli quanto tempo è durata la festa dello scudetto? E dopo quanto tempo sei tornato a casa? Secondo me almeno una settimana”.

Simpatico siparietto anche con il Presidente Corrado Ferlaino che invita Dries a vedere il film di Paolo Sorrentino ‘E’ stata la mano di Dio’ per la bellezza delle scene mentre Mertens ricambia invitandolo a casa sua per un caffè.

Quando dovrò tornare in Belgio sarà dura, ogni mattina mi sveglio sul mare. Spero accada il più tardi possibile ma sicuramente torneremo spesso.

Su questa stagione: “Stiamo lavorando molto, abbiamo calciatori che hanno alzato il livello. Poi ci vorrà anche fortuna, vedremo che succederà.”

Il messaggio a Hugo Maradona: “Ti faccio le mie condoglianze, so che è dura ma ti posso dire che Diego è sempre con noi. Nello spogliatoio ne parliamo spesso. La gente pe strada ne parla sempre, lui non ci lascerà mai.”

In allegato un video delle parole di Mertens.

