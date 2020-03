VIDEO – Milik si allena sul terrazzo di casa

Nonostante la pausa forzata per il Coronavirus, Arek Milik continua ad allenarsi per tenersi in forma, come dimostra un video pubblicato dal Napoli sulla propria pagina Twitter.

Il polacco si è allenato sul terrazzo di casa, svolgendo prima una serie di flessioni, per poi iniziare una “pedalata” sulla cyclette, resa sicuramente più piacevole dallo splendido panorama del golfo di Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo.

