Dopo l’allenamento di rifinitura al San Paolo il Napoli è andato in ritiro all’Hotel Britannique come fatto la settimana scorsa contro l’Inter.

Di seguito un video dell’arrivo della squadra, accolta da una ventina di tifosi, in albergo. Come fatto venerdì scorso anche questa volta Mertens segue un rito scaramantico e scende per ultimo dal pullman.

