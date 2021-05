[VIDEO] Napoli e il pass Champions all’ultima giornata: c’è già un precedente a tinte gialloblù

Il Napoli nella sua storia, oltre alle due qualificazioni in Coppa dei Campioni con lo scudetto sul petto nel 1987 e nel 1990, ha conquistato sette volte la qualificazione in Champions.

In due occasioni il Napoli si è qualificato ai preliminari (2014 e 2017). In altre quattro occasioni (2011, 2013, 2018 e 2019) la certezza matematica della qualificazione direttamente ai gironi di Champions League per il Napoli è arrivata prima dell’ultima giornata di campionato.

Solo nel 2016 il Napoli ha conquistato all’ultima giornata il diritto di partecipare direttamente ai gironi di Champions League.

In quella stagione, prima dell’ultima giornata, il Napoli secondo aveva un vantaggio di due punti sulla Roma terza (poi qualificata ai preliminari di Champions), ma gli scontri diretti vedevano avanti i giallorossi.

Al Napoli serviva una vittoria arrivata poi con il 4-0 sul Frosinone e la tripletta personale di Higuain che ha permesso all’attaccante argentino di stabilire il record di 36 gol in Serie A nello stesso campionato.

Due le analogie tra l’ultima giornata del 2016 e quella del 2021:

l’ultima partita si è giocata al Diego Armando Maradona (all’epoca San Paolo);

i colori sociali dell’avversario (Frosinone nel 2016 e Verona nel 2021) sono il giallo e il blu.

