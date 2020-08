[VIDEO] Osimhen e Rrahmani, rito di iniziazione in ritiro

Victor Osimhen ed Amir Rrahmani hanno subito il classico rito di iniziazione in ritiro a Castel di Sangro nella giornata di ieri.

Rito di iniziazione per Osimhen e Rrahmani. Entrambi si sono dovuti esibire in piedi sulla sedia con una bottiglia come microfono.

Ma almeno sul piano musicale i due partono su piani diversi: il nigeriano ha ritmo e musica nel sangue e si sente meno performante Amir Rrahmani, ma l’importante è che usino bene i piedi, la voce è un opcional.

Qui i due video postati su Instagram dal TeamArrow:

