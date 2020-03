Ciro Esposito è un ricordo vivo nella mente dei tifosi azzurri, scomparso in seguito agli scontro della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina.

Il progetto “Cori vivi – In un mondo che” ideato da Germano Bellavia (protagonista anche in Un Posto al Sole) è per l’associazione “Ciro Vive”. Nella clip musicale si può vedere la partecipazione di tante personalità dal mondo della cultura, sport e giornalismo.

La clip potete vederla di seguito:

