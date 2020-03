VIDEO – Politano sfida Insigne e Cannavaro in una gara di palleggi

In questo periodo di sosta a causa del Coronavirus, molti calciatori si stanno allenando o sfidando a gare di palleggi in casa, come dimostra il video pubblicato da Matteo Politano.

L’attaccante azzurro ha abbracciato l’iniziativa della pagina Che fatica la vita da bomber e ha raccolto la sfida lanciatagli da Domenico Berardi, postando un video che lo ritrae intento a palleggiare, sotto l’occhio vigile del suo cane. Politano, successivamente, ha sfidato a sua volta Lorenzo Insigne e Paolo Cannavaro, suo ex compagno al Sassuolo.

Comments

comments