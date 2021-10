A Tirana si è giocata la gara di qualificazione ai mondiali tra Albania e Polonia.

Al 77′ la Polonia segna il gol della vittoria con Swiderski e i tifosi di casa hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie in campo.

La gara è stata sospesa per 25 minuti per poi riprendere e terminare con il risultato di 1-0 per la Polonia che condanna l’Albania all’eliminazione dal mondiale in Qatar 2022.

