[VIDEO] Sfide con la Juventus: cinque vittorie del Napoli che hanno fatto la storia

Il Napoli alle ore 18:00 affronta al Diego Armando Maradona la Juventus, storica rivale degli azzurri.

Quelle con la Juventus per il Napoli e i napoletani non sono mai state sfide qualunque, ma hanno sempre avuto un sapore di rivalsa a 360 gradi.

Tra le vittorie conquistate dal Napoli tra le cosiddette ‘mura amiche’, cinque hanno scritto non solo la storia di questa sfida ma anche del calcio italiano.

Cinque vittorie conquistate da squadre formate da calciatori che hanno dimostrato un forte senso di appartenenza e sentita loro la maglia azzurra.

20 aprile 1958: Napoli-Juventus 4-3. Questa partita arbitrata dal grande Concetto Lo Bello di Siracusa è stata giocata con i tifosi del Napoli seduti a bordo campo, perché gli spalti dello stadio del Vomero (oggi stadio Collana) erano talmente pieni che per motivi di sicurezza è stato necessario sistemare un bel numero di tifosi intorno al perimetro di gioco. Gara terminata regolarmente e senza incidenti, solo un incontenibile entusiasmo per il gol vittoria segnato all’88’ da Bertucco.

1 dicembre 1968: Napoli-Juventus 2-1. Vittoria del Napoli al San Paolo con rissa, costata l’espulsione a Sivori e Panzanato per il Napoli a Salvadore per la Juventus. Le cronache dell’epoca raccontano di cinque punti di sutura per Panzanato, venti per Salvadore. Squalifiche di 4 giornate a Salvadore, 6 a Sivori e 9 a Panzanato. Per Sivori è stata anche la sua ultima partita.

3 novembre 1985: Napoli-Juventus 1-0. E’ la partita della punizione delle punizioni, per tanti addirittura il gol più bello sella storia del calcio. Lo stadio San Paolo stracolmo anche oltre la capienza consentita, esplode di gioia quando Maradona piazza la palla all’incrocio dei pali della porta difesa da Tacconi, ritraendo la gamba subito dopo il dolce tocco al pallone.

15 marzo 1989: Napoli-Juventus 3-0. Il San Paolo è il palcoscenico europeo della gara di ritorno dei quarti di finale dell’allora Coppa Uefa. Andata terminata 2-0 per i bianconeri. Al termine dei tempi regolamentari anche il Napoli è sul 2-0 e si va così ai supplementari. Quando ormai le squadre si preparavano ai calci di rigore al 119′ Renica segna il gol qualificazione.

25 agosto 2006: Napoli-Juventus 8-7 dopo i calci di rigore. Nel terzo turno di Coppa Italia al San Paolo il Napoli appena promosso in Serie B affronta i bianconeri retrocessi in Serie B dopo aver vinto il campionato per lo scandalo calciopoli. Al 120′ la Juventus è in vantaggio per 3-2, ma proprio mentre l’arbitro stava fischiando la fine della gara Paolo Cannavaro con una fantastica acrobazia segna il gol del pareggio che manda le due squadre ai rigori che hanno poi visto trionfare gli azzurri.

Si attende solo una storica vittoria in quello che adesso si chiama Stadio Diego Armando Maradona.

