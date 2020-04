[VIDEO] Uniti si vince: la Sciarpata Virtuale organizzata dal gruppo Ultràmici

Una Sciarpata Virtuale, un modo per sentirci vicini, uniti dalla passione per il Napoli, in questo momento di isolamento a causa del Covid-19.

Il progetto lanciato dal gruppo Ultràmici, in collaborazione con Saso Arts, che vuole unire tutti i tifosi del Napoli in questo momento distanti a causa del Coronavirus.

“Siamo distanti, tutti nelle proprie case, da soli o con la famiglia. Abbiamo voluto unire i tifosi del Napoli in un abbraccio virtuale, muniti dei vessilli della nostra fede.

Dispiaciuti e tristi per il nostro Paese, ma speranzosi e Responsabili.

Questo video è un messaggio di pace e fratellanza per tutti i tifosi del Napoli.

DISTANTI MA UNITI

#unitisivince”.

