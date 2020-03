[VIDEO]Gli infermieri cantano in corsia l’inno del Liverpool e Klopp si commuove

Un video destinato a diventare virale. Gli infermieri di un reparto ospedaliero alle prese con l’emergenza coronavirus intonano le note dell’inno del Liverpool “You’ll never walk alone”.

Nel guardare il video l’allenatore dei reds Jurgen Klopp, ha confessato al sito ufficiale del Liverpool di essersi commosso e di aver anche pianto:

“Ho ricevuto un video in cui si vedono persone in ospedale, fuori la terapia intensiva cantare ‘You’ll never walk alone’. Sono scoppiato subito in lacrime.

Ritengo grandioso tutto ciò che stanno facendo, incredibile.

Queste persone non solo lavorano ma hanno un grande spirito. Non potrei ammirarle di più di così. Sono abituate ad aiutare gli altri e per farlo si mettono in pericolo aiutando chi sta male”.

