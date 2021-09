Mister Spalletti interverrà domani nel primo pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia del match tra il Napoli e la Juventus.

Il mister azzurro presenterà il match di sabato alle 18 domani, alle ore 14 e 30. 100x100Napoli seguirà la conferenza in diretta testuale, per cui non mancate l’appuntamento.

Comments

comments