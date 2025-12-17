Super coppa italiana

Vigilia di Napoli-Milan: Che succede se finisce in parità

Pubblicato il

Giovedì alle 20.00 ora italiana si giocherà la prima semifinale di super coppa tra il Napoli e il Milan

in caso di pareggio alla fine dei tempi regolamentari

non ci sarà il prolungamento nei supplementari ma si deciderà ai calci di rigore

