Vignali, Spezia: “Carattere e cuore, la vittoria più bella del campionato”

Luca Vignali, giocatore dello Spezia, ha commentato la vittoria contro il Napoli sul sito ufficiale della società ligure.

“Abbiamo fatto una prova di grande carattere e cuore. Siamo riusciti a vincere nonostante l’inferiorità numerica e l’unione oggi ha fatto veramente la differenza. Siamo stati bravi a non abbatterci dopo il gol subito e ci abbiamo creduto fino alla fine. È stata la vittoria più bella dall’inizio del campionato, abbiamo dimostrato il nostro valore contro una big e raccolto tre punti importantissimi sia per la classifica che per il morale. Abbiamo iniziato a vincere e ora dobbiamo cercare di non fermarci”.

