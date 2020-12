Vigorito, Benevento: “Milik a gennaio? Ha già rifiutato in estate”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di OttoChannel. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

“Per Milik il Napoli ha rifiutato tante offerte di rilievo in estate e non credo muterà la situazione a gennaio. In rosa ci sono molti elementi che possono giocare come prima punta, compreso Caprari. Con un altro attaccante il mister dovrebbe cambiare modulo e noi vogliamo assolutamente rispettare le sue indicazioni e le sue idee. Vedremo cosa ci offrirà il mercato, se prendiamo qualcuno non sarà una alternativa. E occhio anche al mercato degli under”.

