Vigorito, Benevento: “Taglio stipendi? Sì, ma non può essere uguale per tutti”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 delle misure d’emergenza nel mondo del calcio.

“Il calcio deve essere visto come un’azienda e non solo come uno sport, ed è un fenomeno economico, sociale e finanziario. Al lato sociale crediamo di adempiere, poi c’è il resto. Il calcio è sostenuto da presidenti che, specie in serie B, sono tutti imprenditori a livello nazionale o locale. Questa crisi toccherà anche le loro aziende, che mantengono il calcio.

Non si capisce come ci sia chi pensa di chiudere la saracinesca: così tanti ‘prodotti’ andranno in malora, e li butteremo tutti. Penso che non si possa decidere un taglio e poi applicarlo a tutti in ugual maniera, perché i rapporti sono fra ogni società e i suoi calciatori. In ogni club ci sono giocatori ad inizio carriera, quelli alla fine e quelli di mezzo che hanno un valore di mercato. Bisogna parlare con loro e con i procuratori.

Il problema sono le aziende che sostengono il calcio, che avranno una ripresa lenta e dovranno fare i conti con la crisi. Dobbiamo tutti dare un contributo, ma dovrà essere come si fa con le tasse, quindi in modo progressivo: a uno che prende tremila euro al mese non si può togliere metà dello stipendi. Lunedì è in programma un’assemblea della nostra lega. Ne verrà fuori una direttiva generale, sarà una ‘legge quadro’ all’interno della quale ognuno farà il proprio lavoro. Spero che tutti i colleghi presidenti siano d’accordo.

E’ stata una miscela, con la voglia del pubblico di tornare in A, quella di Inzaghi di vincere e quella della società di darsi una veste degna della serie B e della A. E’ un prodotto buono da bere per noi, e amaro per gli avversari”.

Comments

comments